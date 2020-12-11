Четверть товаров товаров на украинском рынке является "серым импортом" - исследование

Четверть всех товаров на рынке Украины завезли по заниженной стоимости с целью уплаты меньших налогов - доля остается неизменной с 2018 года.

Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций.

В апреле-июне 2020 года Институтом было опрошено более 1000 украинских экспортеров и импортеров.

Среди опрошенных только 20% респондентов считают коррупцию и взяточничество проблемой в работе таможни. Среди проблем, названных предприятиями, коррупция занимает четвертое место. В исследовании также отмечают, что таможни с большим уровнем коррупции были оценены респондентами как менее эффективные.

В первой тройке проблем - несовершенное таможенное законодательство, завышение таможенной стоимости и недостаточная прозрачность и открытость.

44% экспортеров и импортеров назвали наличие "друзей" во власти важным фактором для успеха бизнеса. С 2018 года эта доля выросла на 4,7%. Для импортеров "дружба" - скорее о защите бизнеса, для экспортеров - о его упрощении.

С 2018 года изменилась доля "серого импорта" в Украине и составляет четверть продукции.

Большинство респондентов поддержали криминализацию контрабанды - 79%. Из них 53% - за уголовную ответственность без заключения, а 26% - с лишением свободы.

Менеджерка сектора по управлению госфинансами в Представительстве ЕС в Украине Екатерина Яковлева отметила, что Украина - единственная европейская страна, где контрабанда товаров не является уголовным правонарушением, которое влечет значительные потери поступлений в бюджет.

Экономическая правда