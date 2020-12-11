"Он понял, что мы серьезно копнули": как появилась миллиардная претензия к Ахметову

В результате своего расследования Евгений Щербань-младший предъявил Ахметову требование компенсации в миллиард, что в частности связано с передачей олигарху компании "Гефест".

Об этом говорится в интервью Экономической правды с Евгением Щербанем.

Для ликвидации долга, который предъявил братьям Щербаням Ахметов в 1997 году, олигарху передали компанию "Гефест", вместе с которой ему перешел том числе и "Индустриальный союз Донбасса".

40% акций "Гефеста" принадлежали компаниям Slav Handel и "Укрподшипник", принадлежавших братьям Клюевым. Они - давние партнеры Ахметова.

Щербань рассказал, что встречался с Ахметовым в 2013 году - уже после начала расследования. Кроме Евгения и его брата Руслана и Рината Ахметова там был также бывший руководитель ММК им. Ильича Владимир Бойко - как свидетель договоренности.

Тогда Ахметов поставил вопрос: "Если ты считаешь, что там было что-то не так - скажи сумму, и я помогу решить этот вопрос, но это не должно быть много".

"Он сказал это так, словно закроет компенсацию за Таруту", - комментирует Евгений.

На тот момент Щербань еще не закончил расследование и не мог назвать сумму "из воздуха". Но позже, после ряда встреч с бывшими управленцами предприятий, собралась папка документов. Они обосновывали компенсацию суммой в миллиард, что Ахметов был должен

братьям.

"Он понял, что мы серьезно копнули, и говорит: "Вы, как фокусники, достаете эти документы. Можете идти в суд", после чего швырнул документы. Пока мы их собирали, он говорит: "Если вы готовы, пусть нас рассудит кто-то из авторитетов, кому и вы, и я доверяем", - пересказывает события Евгений Щербань-младший.

Этим "авторитетом" для арбитража стал Иосиф Кобзон. Ему передали документы, но с тех пор в деле ничего не менялось.

"Тогда я окончательно убедился, что нас обманывают, после чего появилось письмо Ахметову с претензией в 1 миллиард долларов. Его подписали я и Руслан ", - рассказал Евгений.

Оригинал письма, а также более о переговорах с Ахметовым, бизнес и план борьбы за этот миллиард читайте в интервью Экономической правды с Евгением Щербанем.

Экономическая правда