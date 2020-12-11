Украина доразместит евробондов на 500 миллионов долларов к 2033 году - СМИ

Украина доразместит евробонды стоимостью 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2033 году.

Об этом сообщают "Интерфакс-Украина", "Liga.net" со ссылкой на собственные источники, а также Reuters со ссылкой на International Financing Review.

Ориентировочная доходность евробондов - 6,4%. Организаторами размещения выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Напомним:

В июле Минфин успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска - 7,25% с погашением в марте 2033 года.

3 декабря Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований, объемы заимствований могут составить около 1 млрд долларов.