Инспектор Гоструда придумывала "доносы" на бизнес как основание для "проверок" - Слидство.Инфо

Чиновница Государственной службы Украины по вопросам труда вместе с депутатом от "Слуги народа" фальсифицировали жалобы на работу бизнеса, чтобы получить основания для "внеплановых проверок".

Об этом говорится в видеоблоге Слидства.Инфо "Тайны следствия".

В блоге видно, как инспектор Гоструда Днепропетровской области Светлана Мельничук вместе с депутатом Новомосковского горсовета от "Слуги народа" Сергеем Алексейченком сидят за столом и придумывают жалобы на предпринимателей.

Так, участники застолья сначала представляют себя условным работником Коваленко, обвальщиком мяса в ФЛП Самедов, который имеет магазины с халяльными продуктами в Днепре. Он просит проверить работодателя за неофициальное трудоустройство.

Неудивительно, что через две недели служба наведывается в ФЛП Савельев. "В результате 10-дневной проверки инспекторы установили нарушения трудового законодательства, которые тянут на сотни тысяч гривен штрафов", - сообщают в Слидство.Инфо.

Эльшан Самедов, владелец бизнеса, нарушение подтвердил: в магазине работал стажер, который не был официально трудоустроенным. После проверки его оформили официально.

Сразу после "Коваленко" троица берется за следующую жалобу, уже от "господина Кигипа".

А героиня видео Светлана Мельничук на звонок журналистов заявила, что информация о подделке заявлений - неправда и бросила трубку.