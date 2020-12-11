"Индустриальный союз Донбасса": почему Щербань требует миллиард долларов с Ахметова

После убийства отца, Евгений Щербань-младший поставил под сомнение распределение бизнеса Щербаня-старшего и требует от Рината Ахметова компенсацию в 1 млрд долл.

Об этом Евгений Щербань рассказал в интервью Экономической правде.

По его словам, компенсация в миллиард долларов была рассчитана благодаря документам, которые свидетельствовали о разделении средств в ИСД.

"Таруте полагались менеджерские 2%, Виталию Гайдуку - 25%, а остальные 70% делились пополам между Евгением Щербанем и Ринатом Ахметовым. У меня есть банковские документы, из которых все это видно. Отсюда и был сделан расчет доли денег, которая по прошедшим годам полагалась отцу от работы ИСД ", - рассказал Щербань-младший в интервью ЭП.

По словам Евгения, миллиард - это заниженная цифра, ведь ИСД на момент гибели отца задолжала компании Щербаня-старшего "Финансист" более 100 млн долларов.

"Финансист" занимался поставками сырья на завод "Азовсталь" для производства штрипса (заготовка для производства труб. - ЭП), что позже поставлялась на Харцызский трубный завод через ИСД. Также, "Финансист" оплачивал зарплату метзаводам.

Но, после гибели Щербаня, этим 100 миллионам долларов провели "зачет", после чего освобожденный от налога на прибыль "Финансист" обанкротился.

Позже в суде Сергей Тарута, директор ИСД, рассказывал, что "по-моему, ИСД что-то был должен "Финансисту", но, по-моему, рассчитался".

"Такая смешная формулировка - "по-моему". Ты - руководитель предприятия, ты должен знать, рассчитались, или нет. Это не может быть "по-моему, рассчитались". Деньги же большие", - комментирует Щербань.

Больше о переговорах с Ахметовым, бизнесе и плане борьбы за этот миллиард читайте в интервью Экономической правды с Евгением Щербанем.

Экономическая правда