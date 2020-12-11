Зеленский: Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина совершенствует свой инвестиционный климат и открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен.

Об этом он заявил в обращении к участникам международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", передает Офис президента.

"Украина - динамическая европейская страна, которая совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы конкурировать на мировом уровне, создавать новые возможности для бизнеса и увеличивать прямые иностранные инвестиции", - сказал Зеленский.

По его словам, несмотря на вызовы, в течение 2020 года Украина с помощью бизнес-сообщества "осуществила исторические реформы: приняла законодательство о введении рынка земли, повысила прозрачность налоговой системы, поддержала бизнес доступными кредитами, начала открытую приватизацию, подписала первые концессионные соглашения".

Также, по его словам, была запущена "Дія" - цифровая платформа для бизнеса и граждан, которая поставила Украину в ряд ведущих стран с цифровыми паспортами и онлайн-услугами.

"Более ста международных компаний имеют свои инновационные мощности в Украине. Мы сотрудничаем с Microsoft, которая будет инвестировать более 500 млн долларов в развитие облачных сервисов в Украине", - добавил Зеленский.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство в целях стимулирования экономического роста продолжает сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и другими партнерами.

"Сейчас мы активно обсуждаем с ЕС вопрос промышленного безвиза, соглашения об Общем авиационном пространстве и присоединения Украины к европейской энергетической сети ENTSO-E", - добавил он.

Шмыгаль также отметил, что второй приоритет правительства - улучшение бизнес-климата в Украине до лучших мировых стандартов. В частности, по словам Шмыгаля, цель - в ближайшее время попасть в топ-30 рейтинга Doing Business.

"На наш взгляд, работа над обеспечением четких и прозрачных правил игры на рынке является критически необходимым шагом для того, чтобы инвесторы чувствовали себя в Украине уверенно и надежно", - сказал премьер.

По его словам, в течение 2021-2022 годов планируется заключение концессионных соглашений в отношении морских портов, дорог, аэропортов, железной дороги и других объектов инфраструктуры.

Экономическая правда