Продажи авиабилетов Lufthansa на лето выросли втрое

В связи с разрешениями на использование вакцин от COVID-19 в странах мира и началом прививок продажа билетов на лето-2021 утроилась.

Об этом сообщает Reuters.

Исполнительный директор Lufthansa Карстен Спор рассказал немецкому изданию, что в среднем за 2021 год ожидаются результаты на уровне половины показателей 2019 года. За лето-осень 2021 года - до 70% 2019 года.

Основная причина увеличения спроса на билеты - оптимизм в связи с началом вакцинации от COVID-19 в мире.

"Факт того, что люди уже бронируют билеты на период Пасхи показывает, насколько они сейчас уверены", - комментирует он.

С 2022 года компания намерена вновь выйти на прибыльность. Также, в мае правительство Германии предоставило компании помощь в 9 миллиардов евро в обмен на 20% акций. В Lufthansa надеются, что смогут с 2023 года вернуть себе часть этих акций.

Отмечается также и то, что около тысячи пилотов останутся без работы во 2 квартале, если компания не договорится с профсоюзами по заработной плате и часам работы сотрудников.

"Без этой договоренности это может быть впервые в истории компании, когда 500 капитанов и 500 первых офицеров будут вынуждены покинуть нас во втором квартале 2021", - комментирует исполнительный директор Lufthansa.

Экономическая правда