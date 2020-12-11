Аэропорты Киева начали восстанавливать работу
После гололеда международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" им. Сикорского начали восстанавливать штатную работу.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Авиакомпания Wizz Air отменила свой утренний рейс в Мемминген, "Мотор Сич" сейчас имеют взлетать в Запорожье. Вылет Wizz Air в 11:00 в Дортмунд пока по расписанию", - отметила пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко в комментарии изданию.
На онлайн-табло "Борисполя" отмененных рейсов 11 декабря не указывают.
Напомним:
Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" 10 декабря ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
10 декабря после обеда киевлян предупреждали о ледяном дожде и скользких дорогах.
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