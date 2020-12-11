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Аэропорты Киева начали восстанавливать работу

Пятница, 11 декабря 2020, 11:26
 

После гололеда международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" им. Сикорского начали восстанавливать штатную работу.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Авиакомпания Wizz Air отменила свой утренний рейс в Мемминген, "Мотор Сич" сейчас имеют взлетать в Запорожье. Вылет Wizz Air в 11:00 в Дортмунд пока по расписанию", - отметила пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко в комментарии изданию.

На онлайн-табло "Борисполя" отмененных рейсов 11 декабря не указывают.

Напомним:

Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" 10 декабря ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.

10 декабря после обеда киевлян предупреждали о ледяном дожде и скользких дорогах.

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авиа Киев

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