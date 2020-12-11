Акции Airbnb подорожали вдвое после IPO

Акции Airbnb подорожали на 112,8% по итогам дебютных торгов после IPO, которое является одним из крупнейших в этом году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Торги акциями Airbnb 10 декабря открылись на уровне 146 долларов по сравнению с ценой IPO в 68 долларов. На закрытие рынка стоимость бумаг составила 144,71 доллара.

Airbnb разместила акции на 3,5 млрд долларов в ходе IPO, получив оценку более чем в 40 млрд долларов. Капитализация компании составила более 86,5 млрд долларов, что немного выше рыночной стоимости конкурирующей Booking Holdings (86,5 млрд долларов), пишет MarketWatch.

Согласно другим оценкам, капитализация Airbnb на закрытие рынка 10 декабря составила 100,7 млрд долларов. Это превышает совокупную рыночную стоимость Marriott International, Hilton Worldwide Holdings и Hyatt Hotels, отмечает Dow Jones.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую.

За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.