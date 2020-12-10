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Курс гривни к доллару и евро немного снизился

Четверг, 10 декабря 2020, 19:50
 

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 декабря на уровне 28,08 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,99 грн (на 10 декабря - 33,96 гривни).

Напоминаем:

10 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,10 гривни.

10 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

Экономическая правда

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