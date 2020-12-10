Нефть впервые с марта достигла отметки в 50 долларов

10 декабря нефть Brent впервые с начала пандемии достигла отметки в 50 долларов за баррель.

Об этом сообщает Reuters.

Цена на нефть выросла 10 декабря на 4% и установилась на уровне более 50 долларов за баррель, одна из причин - очередная волна надежды инвесторов на скорое восстановление экономики в связи с началом вакцинации от COVID-19.

Так, Великобритания на этой неделе осуществила первые вакцинации, а США могут начать процесс уже в эти выходные. Канада предоставила разрешение на использование вакцины и со следующей недели намерена начать вакцинацию.

Brent увеличилась в цене на 2,05 доллара (+ 4,2%) до 50,91 доллара за баррель, а нефть WTI выросла на 2,03 доллара (+ 4,5%) и имеет цену в 47,55 доллара.

Связано это также с тем, что значительный спрос на нефть сконцентрировано в Северной Америке, где и должны начать вакцинацию в скором времени. Эти факторы также перевесили информацию о значительных запасах нефти в американских хранилищах, из-за которой эксперты ожидали, наоборот, падение в цене.

Экономическая правда