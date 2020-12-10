Закрытие межбанка: гривна продолжает укреепляться

10 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,03 - 28,05 гривны;

Евро - 34,05 - 34,08 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,05 - 28,27 гривны. Евро покупают по 33,76 гривны, продают по 34,18 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,14 - 28,23 гривны, евро - 33,93 - 34,02 гривны.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки, установив его на 10 декабря на уровне 28,04 гривны.

Официальный курс гривни к евро также укрепился и установился на уровне 33,96 грн (на 9 декабря - 34,05 гривны).

9 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,10 гривны.

Экономическая правда