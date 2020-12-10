Нардепы просят Шмыгаля назначить члена Нацкомиссии по тарифам

Нардепы просят Кабинет министров принять решение о назначении на должность члена Нацкомиссии по тарифам из списка представленных конкурсной комиссией кандидатов.

Об этом говорится в письме группы нардепов к премьеру Денису Шмыгалю, который есть в распоряжении ЭП.

В письме, в частности, говорится, что распоряжением от 25 июня 2020 года Кабмин создал Конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии по тарифам.

Отмечается, что на заседании Конкурсной комиссии 12 октября подвели итоги открытого конкурсного отбора, объявленного 8 июля, и приняли решение подать на рассмотрение Кабмина кандидатуры на должность члена НКРЭКУ, которые получили самый высокий рейтинг и прошли предусмотренную законом проверку.

"На сегодня процесс назначения члена НКРЭКУ не завершен, поскольку отсутствует соответствующее решение правительства о назначении на должность члена НКРЭКУ из списка кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Учитывая изложенное, просим Кабинет Министров Украины выполнить требования законодательства Украины и принять решение о назначении на должность члена НКРЭКУ из списка представленных конкурсной комиссией кандидатов. Это будет способствовать укреплению институциональной способности регулятора, подтвердит приверженность Украины задекларированным принципам и будет позитивным сигналом для украинского общества и международных партнеров Украины", - говорится в письме.

Письмо, в частности, подписали нардепы: глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, нардепы Роксолана Пидласа, Марьян Заблоцкий, Павел Бакунец, Сергей Нагорняк, Николай Тищенко и другие.

Согласно результатам оценки кандидатов на должность члена НКРЭКУ, победители оценивания - экс-глава НЭК "Укрэнерго" Константин Ущаповский и экс-член НКРЭКУ Руслан Машляковский по результатам двух этапов собеседований набрали наибольшее и равное количество баллов - по 156,3.

Сейчас в НКРЭКУ вакантна одна должность - Кабмин должен выбрать одного из двух победителей.

Напомним:

В июне Кабмин определил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В декабре 2019 года народные депутаты приняли закон, которым привели деятельность тарифного регулятора в соответствии с Конституцией - НКРЭКУ получила специальный статус при Кабмине и дополнительные контрольные функции.

По новому закону, Нацкомиссия потеряла статус независимого государственного коллегиального органа. Теперь НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом при Кабмине.

Право назначать членов комиссии передано от президента в Кабинет министров. Правительство должно создать конкурсную комиссию из пяти человек, трое из которых от профильного комитета Рады, и по одному - от Минэкоэнерго и Минрегиона.

В случае неправомочности регулятора (отсутствия кворума), Кабмин получил право назначать членов комиссии на срок до трех месяцев.

Регулятор также сделали подотчетным парламенту. Ежегодно до 1 июня комиссия должна отчитываться перед Радой о своей деятельности за предыдущий год.

Экономическая правда