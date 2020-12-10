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Курс валют на 10 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 10 декабря 2020, 10:25
 

10 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,10 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,09 - 28,11 гривни;

Евро - 33,94 - 33,97 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,04 - 28,28 гривни. Евро покупают по 33,76 гривни, продают по 34,21 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,25 гривни, евро - 33,94 - 34,07 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 10 декабря на уровне 28,04 гривни.

9 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

9 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,10 гривни.

Экономическая правда

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