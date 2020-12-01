Госаудитслужба рекомендовала ликвидировать Николаевский порт

Госаудитслужба по результатам проведенного аудита рекомендовала Мининфраструктуры ликвидировать Николаевский морской торговый порт - по словам аудиторов, доходы порта "являются недопустимо низкими, несмотря на производственные мощности, которыми предприятие наделено государством".

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

Отмечается, что специалисты управления южного офиса ведомства провели финаудит деятельности государственного предприятия "Николаевский морской торговый порт" за период с 01.03.2018 по 29.02.2020, которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины.

"Аудиторское исследование ГП "НМТП" показало, что несмотря на наличие прибыли по данным финансовой отчетности в исследованном периоде, а фактически с момента реорганизации в июне 2013 года, предприятием не перегружено ни одной тонны груза, тогда как целью его создания согласно Уставу является осуществление хозяйственной деятельности портового оператора на территории Николаевского морского порта", - отмечают аудиторы.

Отмечается, что производственные средства порта "почти полностью" переданы в платное пользование частным портовым операторам еще в 2013 году сроком до конца 2029, 2030 годв, без права расторжения договоров в одностороннем порядке.

"Во время аудита установлено, что из 14 частных стивидорных компаний, осуществляющих деятельность в Николаевском морском порту, 13 стивидорных компаний работают на государственном имуществе, взятом на условиях аренды у предприятия.

Фактическое наличие и состояние переданного в платное пользование государственного имущества не проверяется, инвентаризациями не охвачено государственного имущества первоначальной стоимостью более 900 млн гррн, или 75% стоимости всего имущества предприятия", - говорится в сообщении.

Также аудиторы заявили, что штат предприятия в количестве 47 человек полностью сформирован административно-управленческим и обслуживающим его потребности персоналом с заработной платой почти втрое больше средней заработной платы по отрасли морского транспорта.

"Доходы предприятия почти на 100% сформированы за счет пассивных поступлений за переданное в платное использование государственное имущество. Тогда как объемы дебиторской задолженности арендаторов перед ГП "НМТП" за два последних года выросли в 3,5 раза и достигли до 44,13 млн гривен.

Прибыли ГП "НМТП" являются недопустимо низкими, несмотря на производственные мощности, которыми предприятие наделено государством", - подчеркнули в ведомстве.

"Расходы финансовых ресурсов предприятия направлены исключительно на содержание персонала и создание для него комфортных условий, тогда как на восстановление объектов портовой инфраструктуры и основных средств средства не направлялись и такие расходы не планировались, из-за чего износ основных средств предприятия приближается к 100 процентам.

Из-за невыполнения уставных задач ГП "НМТП" с 2013 года не отвечает критериям объекта государственной собственности, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и подлежит изъятию из перечня таких предприятий", - отметили в Госаудитслужбе.

Экономическая правда