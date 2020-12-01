Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 2 декабря на уровне 28,56 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 34,22 грн (на 1 декабря - 34,15 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 28,50 гривни.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 34,15 грн (на 30 ноября - 33,96 гривни).

1 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривни.

1 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривни.

30 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установилась на уровне 28,48 - 28,50 гривни.

30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 28,49 - 28,51 гривни.

Экономическая правда