Китайский космический модуль успешно добрался до Луны для забора грунта

фото луны из миссии Appolo 15, 1971

Во вторник, 1 декабря, Китайский космический модуль совершил успешную посадку для первого за полвека забора образцов грунта на Луне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские медиа, ход миссии также транслирует Китайская Национальная Космическая Администрация (CNSA).

Китай запустил миссию Chang'e-5 24 ноября. Система для разведки на Луне отправилась из Китая на ракете. Все 4 объекта понадобятся для попытки собрать около 2 кг образца почвы на Луне, а именно в ранее неразведанных месте спутника. Речь идет о массивное плато лавы, называется Oceanus Procellarum, или "Океан штормов".

Видео посадки, которое транслировал китайский канал CCTV-13, опубликовал в ссвоем Twitter журналист ВВС Джонатан Амос.

После посадки космический модуль имеет пробурить поверхность Луны и перенести полученные образцы почве и камни в отдельной капсулы. Эта капсула позже присоединится к основному космического модуля для обратной полета на Землю.

Сообщается, что образцы начнут изымать в течение двух дней. После завершения миссии Chang'e-5 вернется к китайскому региона Внутренняя Монголия. Ожидается, что возвращение состоится до конца месяца.

В случае, если миссия завершится по плану, Китай станет третьей в мире страной, осуществившей тестовый забор с поверхности Луны.

Экономическая правда