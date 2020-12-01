Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырос на 30%

С 1 декабря 2020 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырос на 30% и составит 312,76 гривни за МВт-час.

Такое решение решение Нацкомиссия по тарифам приняла на заседании 4 ноября.

С 1 августа действовал тариф на передачу в размере 240,23 грн/МВт-час.

"Утвержденный Регулятором тариф на декабрь 2020 года является минимально возможным, поскольку покрывает только те расходы, которые компания уже понесла по факту. Это прежде всего отчисления в госбюджет за 2019 год и компенсация расходов поставщикам универсальных услуг на уплату "зеленого" тарифа частным домохозяйствам" - объясняли в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что "Укрэнерго" предлагает зафиксировать в структуре тарифа на передачу лимит средств, которые компания может платить для компенсации расходов госпредприятию "Гарантированный покупатель" и поставщикам универсальных услуг на "зеленый" тариф в 2021 году.

"Такие меры позволят уменьшить нагрузку на участников рынка, которые платят этот тариф, а также предотвратить ухудшение финансового состояния системного оператора", - говорилось в сообщении.

В "Укрэнерго" заявляют, что отсутствие в структуре тарифа на передачу достаточного объема средств для финансирования "зеленого" тарифа стало основной причиной негативного финансового результата компании по итогам 9 месяцев 2020 года.

За 9 месяцев убыток компании превысил 28 млрд грн.

В сентябре "Укрэнерго" направила в НКРЭКУ расчеты, согласно которым тариф на передачу должен был вырасти до 640,48 грн/МВт-ч, против чего выступили потребители и участники рынка электроэнергии.

Экономическая правда