Гривна стабильна на закрытии межбанка

1 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,51 - 28,53 гривны;

Евро - 34,19 - 34,21 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,43 - 28,62 гривны. Евро покупают по 33,81 гривны, продают по 34,22 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,49 - 28,59 гривны, евро - 33,93 - 33,99 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 3 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 28,50 гривны.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 34,15 грн (на 30 ноября - 33,96 гривны).

1 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривны.

30 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установилась на уровне 28,48 - 28,50 гривны.

30 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установилась на уровне 28,49 - 28,51 гривны.

Экономическая правда