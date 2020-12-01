В Мининфраструктуры рассказали, как будут делать дороги безопасными ближайшие три года

В рамках Госпрограммы повышения безопасности дорожного движения Мининфраструктуры хочет уменьшить летальность ДТП на 30% до 2024 года и рассказали, что для этого изменится на дорогах.

Об этом сообщают в Мининфраструктуры.

В Министерстве говорят, что нынешняя программа безопасности движения была полностью выполнена.

В частности, за полгода количество нарушений ПДД на участках работы комплекса автофиксации (КАФ) снизилась в пять раз. В конце года ведомство ожидает имеет 250 комплексов в работе.

Также в планах ведомства на ближайший месяц - завершить внедрение системы контроля взвешивания и устроить около 50 комплексов "Взвешивание в движении", а также передать ДСНС более 200 автомобилей для спецвикликив.

В конце года на дорогах также появятся первые "Фантомы" - машины, фиксирующие превышение скорости в движении.

В 2021 году Мининфраструктуры планирует иметь 375 КАФ и 150 взвешивания систем в работе. "Фантомов" будет около 150.

Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения до 2023 года разрабатывается на базе Стратегии, утвержденной правительством. Ее главная цель - снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году. Идеальная цель - нулевая смертность от ДТП.

Для выполнения программы ведомство намерено ввести обязательный аудит безопасности для дорог международного значения. Также будут развивать инфраструктуру безопасности, инвестировать в спецтранспорт для спасателей, расширять системы автофиксации нарушений скорости и весового контроля.

На дорогах будут внедрять подход vision zero, направленный на организацию дорожного движения "так, чтобы ошибки водителей не приводили к летальному исходу".

Также в Мининфраструктуры напомнили о внедрении совместных с Европейским инвестбанком проектов обновления городского общественного транспорта, один из которых имеет целью постепенное вытеснение устаревших средств общественным электротранспортом.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года Украина планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Экономическая правда