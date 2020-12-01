Профицит платежного баланса с января составляет 4,3% ВВП

Профицит платежного баланса за январь-октябрь 2020 составляет более 5 миллиардов долларов, только за октябрь - 817 миллионов.

Об этом говорится в данных НБУ.

Профицит текущего счета платежного баланса в октябре составил 817 млн долл. США (в октябре прошлого года - 656 млн долл. США), с начала года - 5.1 млрд долларов (4.3% от ВВП). Для сравнения, в прошлом дефицит был 6.2 млрд долл. США (5.0% от ВВП).

Экспорт товаров за октябрь составляет 4.2 млрд долл. США, это на 0,1% меньше по октябрь 2019 года.

Сократился экспорт продовольственных товаров (-6,5%) и черных и цветных металлов (-2,1%). Увеличился экспорт минеральных продуктов (+ 31%), древесины (+ 9,4%).

В страны ЕС экспорт упал на 2.2 млрд долл. США, или 15.4%, а их доля в общем экспорте составляет 33.4%.

Импорт товаров за октябрь составляет 4.7 млрд долларов, или на 19,6% меньше по октябрь 2019 года.

Энергетический импорт сократился в 2 раза. В частности, снизился импорт продукции машиностроения на 17,9%, черных и цветных металлов на 6,1%.

Украина в октябре импортировала на 11% больше продовольственных товаров, древесины и изделий из нее - на более 26%.

Импорт сократился больше всего из России (в 1.6 раза) и стран ЕС (на 10.5%), однако удельный вес стран ЕС увеличилась с 37.9% до 41.1%.

Профицит торговли услугами вырос до 458 млн долл. США (в октябре 2019 - 208 млн долл. США).

Импорт услуг в октябре сократился в 1.5 раза. Основным фактором НБУ называет сокращение расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (в 1.8 раза). Уменьшился также импорт транспортных услуг и других деловых услуг в 1.4 раза каждый.

Экспорт услуг в октябре сократился на 10.0% из-за сокращения в 6,5 раз расходов лиц, путешествующих по Украине и транспортных услуг (на 14,3%). Экспорт компьютерных услуг увеличился на 16.4%.

Чистый приток по прямым иностранным инвестициям оценен всего в 9 млн долл. США за октябрь в прошлом чистый приток составил 256 млн долл. США. 2020 года приток инвестиций составляет 221 миллион долларов против 4,5 миллиарда в прошлом году.

Дефицит сводного платежного баланса в октябре 2020 составил 343 млн долл. США (в октябре 2019 - 109 млн долл. США).

По состоянию на 1 ноября 2020 объем международных резервов составил 26.1млрд долл, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.4 месяца.

Экономическая правда