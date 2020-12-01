В США провели первую масштабную поставку вакцины от COVID-19

Вакцины от COVID-19 производителей Pfizer / BioNTech и Moderna еще не получили официального разрешения, однако фармкомпании и авиалинии уже готовят мощности к поставкам.

Об этом сообщает CNBC.

В издании узнали, что Соединенные Авиалинии осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорту Чикаго в пятницу, 27 ноября.

На запросы Pfizer ответа не дали, и ранее в компании сообщали, что к моменту разрешения не будут осуществлять поставок.

10 декабря состоится обсуждение по лицензии Pfizer, подала заявку 20 ноября - если разрешение поступит в сроки, первые дозы американцы получат за несколько недель после решения. Moderna также подала заявку вскоре после Pfizer.

Из-за необходимости в низких температурах (до -70 градусов по Цельсию) авиатранспорт требует разрешения на перевозку большего количества сухого льда для поддержания температур. Сухой лед, зато имеет опасные испарения, из-за чего разрешенный объем пока ограничено до около тонны за полет.

Поэтому Федеральная Авиационная Администрация разрабатывает новые правила для перевозчиков, чтобы обеспечить надлежащую транспортация материалов.

Другой проблемой для поставок являются ограниченные мощности грузовых перевозок авиакомпаний в результате пандемии и отмены рейсов. Из-за этого ряд авиалинии фокусируется только на грузовых перевозках вместо пассажирских, объем которых остается на очень низком уровне.

Источники CNBC рассказали, что авиалинии уже начали работу с работниками и готовятся к возможным поставок вакцин Pfizer или Moderna в течение 8 недель.

Экономическая правда