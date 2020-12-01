Квартальный убыток "Газпрома" превысил 3 миллиарда долларов

Чистый убыток российского газового монополиста "Газпром" в третьем квартале 2020 года составил 251,3 миллиарда рублей (около 3,3 миллиарда долларов), в то время как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составляла 211,79 миллиарда рублей.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности, выручка "Газпрома" в третьем квартале снизилась на 14% – до 1,398 трлн рублей. EBITDA за отчетный период упала на 10% – до 332,91 млрд рублей.

При этом компания отразила в отчетности убыток по курсовым разницам в размере 464,34 млрд рублей.

Свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 151,56 млрд рублей.

Чистый долг на конец третьего квартала вырос до 4,464 трлн рублей с 3,684 трлн рублей на конец второго квартала.

Напоминаем:

Во втором квартале 2020 года чистая прибыль "Газпрома" по МСФО составила 149,17 млрд рублей (около 2 млрд долларов), что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В первом квартале 2020 года "Газпром" получил убыток в размере 116,25 млрд рублей, компания впервые с 2015 года получила убыток по МСФО в начале года.