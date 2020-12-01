Завод Пинчука начал поставлять колеса для Deutsche Bahn

Украинская промышленная компания "Интерпайп" осуществила первую поставку пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов национального немецкого железнодорожного оператора – компании Deutsche Bahn.

Об этом сообщает пресс-служба "Интерпайпа".

"Пассажирские ж/д колеса для высокоскоростных поездов - высокоточный сложный продукт. Для снижения нагрузки на рельсы от трения с колесами предъявляются жесткие требования к их показателям пластичности, а также к прочностным характеристикам и конструкции в части геометрических параметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты R&D "Интерпайпа" разработали полный цикл технологии производства – от проектирования конструкции и химсостава до готового колеса.

"Таким образом "Интерпайп" стал первым производителем на постсоветском пространстве, который вышел на европейский рынок пассажирских колес для высокоскоростных поездов - и стал сертифицированным поставщиком такого продукта для Deutsche Bahn", - заявляет пресс-служба.

В релизе добавляют, что компания является одним из лидеров на европейском рынке в сегменте ж/д колес для грузовых вагонов. "Два из трех грузовых вагона в Европе – с нашими колесами", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес.

Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс тонн готовой продукции, в том числе – 203 тыс тонн ж/д продукции.

Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников.

Конечный бенефициарный собственник - олигарх Виктор Пинчук.

Экономическая правда