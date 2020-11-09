НБУ выдал банкам более 50 миллиардов "рефинанса"
6 ноября Национальный банк удовлетворил заявки четырех банков на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней. Общая сумма - 563,6 миллиона гривень, ставка - 6% годовых.
Об этом говорится в данных НБУ.
Названия банков-реципиентов не сообщаются.
Начиная с 30 апреля Нацбанк провел 25 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 28,72 млрд грн.
Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел шесть тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет общую сумму около 21,37 млрд грн.
Следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию и на срок от года до пяти лет состоится 13 ноября.
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Экономическая правда
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