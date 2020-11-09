Все разделы
Укр / Рус

НБУ выдал банкам более 50 миллиардов "рефинанса"

Понедельник, 9 ноября 2020, 19:45
 

6 ноября Национальный банк удовлетворил заявки четырех банков на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней. Общая сумма - 563,6 миллиона гривень, ставка - 6% годовых.

Об этом говорится в данных НБУ.

Названия банков-реципиентов не сообщаются.

Начиная с 30 апреля Нацбанк провел 25 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 28,72 млрд грн.

Кроме того, начиная с 8 мая Нацбанк провел шесть тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет общую сумму около 21,37 млрд грн.

Следующий аукцион по 90-дневному рефинансированию и на срок от года до пяти лет состоится 13 ноября.

Читайте также: "Печатный станок" запущен: как это может повлиять на курс гривни

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

рефинансирования банки НБУ финансовый кризис

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацбанк предоставил трем банкам 930 миллионов рефинанса 31 августа 2020, 16:14
Нацбанк предоставил банку "Авангард" 60 миллионов рефинанса 25 августа 2020, 16:12
"Укрэксимбанк" выплатил третий транш финансирования Укравтодору 24 августа 2020, 12:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!