Министр финансов заболел COVID-19

Министр финансов Сергей Марченко получил положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщила депутат Ирина Верещук в эфире Евро Авто Сила.

Сегодня состоялось заседание налогового комитета, где была создана рабочая группа по вопросам растаможивания "евроблях", в которую вошла Ирина Верещук.

Когда группа обратилась к Министру финансов, тот сообщил, что находится на больничном из-за COVID-19. Пресс-служба Министерства финансов подтвердила эту информацию.

На этот период выполнение обязанностей Министра возложено на Первого заместителя Министра финансов Дениса Улютина. В то же время, Сергей Марченко в дистанционном режиме на самоизоляции вовлечен в рабочие процессы и руководство министерством.

Экономическая правда