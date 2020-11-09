В 2020 году объем банковского лизинга уменьшился наполовину

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За 10 месяцев текущего года объемы банковского финансового лизинга сократились на 50%.

Об этом сообщает Financial Club со ссылкой на Ассоциацию лизингодателей.

Объем лизинговых сделок с начала года составил 3,8 миллиарда гривен, в прошлом - вдвое больше.

Из общей стоимости в этом году 2 миллиарда - результат третьего квартала. Это говорит о положительной динамике на рынке, ведь как портфель банков, так и динамика предоставления лизинговых услуг растет.

Финансовый лизинг предоставляли 15 банков, больше всего среди них - ПриватБанк (34% стоимости сделок всех банков). Еще 19% - Кредобанк, ТАСкомбанк - 16%.

Общая стоимость лизинговых сделок в портфелях банков - более 10 млрд гривен. 10 крупнейших банков имеют 99% общей стоимости портфелей в целом.

Юридическим лицам было предоставлено 79% лизинговых сделок. Корпоративный сегмент неизменно составляет 89%.