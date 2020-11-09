СНБО запустил обучение по программе для "белых хакеров"

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО при поддержке Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF Global) запустил обучающий курс по "Bug Bounty".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В СНБО отметили, что программа реализуется совместно с частной компанией CyberUnit.

"Представители основных субъектов обеспечения кибербезопасности Украины и работники критической инфраструктуры в течение пяти дней получать навыки проведения пентеста объектов критической инфраструктуры, создания комплексной системы защиты таких объектов и усиления собственных технических возможностей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, каждый день в киберпространстве возникают новые тенденции и новые угрозы, и украинские специалисты вместе с зарубежными партнерами совместно работают над тем, чтобы своевременно реагировать на них и предотвращать в будущем.

"Такие практические занятия является неотъемлемой составляющей совершенствования национальной системы кибербезопасности. Обмен опытом является залогом больших совместных достижений", - добавил он.

Экономическая правда