Курс валют на 9 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,15 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,11 - 28,13 гривни;
Евро - 33,38 - 33,41 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,10 - 28,38 гривни. Евро покупают по 33,14 гривни, продают по 33,61 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,29 - 28,39 гривни, евро - 33,35 - 33,47 гривни.
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 9 ноября на уровне 28,14 гривни.
Официальный курс гривни к евро усилился и установился на уровне 33,42 грн (на 6 ноября - 33,58 гривни).
Экономическая правда
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