Курс валют на 9 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

9 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,12 - 28,15 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,11 - 28,13 гривни;

Евро - 33,38 - 33,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,10 - 28,38 гривни. Евро покупают по 33,14 гривни, продают по 33,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,29 - 28,39 гривни, евро - 33,35 - 33,47 гривни.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 9 ноября на уровне 28,14 гривни.

Официальный курс гривни к евро усилился и установился на уровне 33,42 грн (на 6 ноября - 33,58 гривни).

Экономическая правда