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100 миллионов долларов для Донбасса создадут возможности для малого и среднего бизнеса — Шмыгаль

Воскресенье, 8 ноября 2020, 17:21
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 100 миллионов долларов от Всемирного банка для Донбасса создадут дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится на его Фейсбук странице.

"Это важные средства для того, чтобы создать дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, увеличить количество рабочих мест и благополучие жителей региона", - отметил Шмыгаль.

Напоминаем:

Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.

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Донбасс Шмыгаль Всемирный банк

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