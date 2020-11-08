100 миллионов долларов для Донбасса создадут возможности для малого и среднего бизнеса — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 100 миллионов долларов от Всемирного банка для Донбасса создадут дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится на его Фейсбук странице.

"Это важные средства для того, чтобы создать дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, увеличить количество рабочих мест и благополучие жителей региона", - отметил Шмыгаль.

Напоминаем:

Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.