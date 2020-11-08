100 миллионов долларов для Донбасса создадут возможности для малого и среднего бизнеса — Шмыгаль
Воскресенье, 8 ноября 2020, 17:21
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 100 миллионов долларов от Всемирного банка для Донбасса создадут дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса.
Об этом говорится на его Фейсбук странице.
"Это важные средства для того, чтобы создать дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, увеличить количество рабочих мест и благополучие жителей региона", - отметил Шмыгаль.
Напоминаем:
Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.
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