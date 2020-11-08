Укрзализныця открывает продажу билетов из Ужгорода и ряда станций
Воскресенье, 8 ноября 2020, 15:14
Согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 9 ноября будет открыта продажа билетов из Ужгорода и ряда станций.
Об этом говорится на сайте компании.
Также в списке станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua