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Укрзализныця открывает продажу билетов из Ужгорода и ряда станций

Воскресенье, 8 ноября 2020, 15:14
 

Согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 9 ноября будет открыта продажа билетов из Ужгорода и ряда станций.

Об этом говорится на сайте компании.

Также в списке станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка.

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Укразализныця

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