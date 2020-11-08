Укрзализныця открывает продажу билетов из Ужгорода и ряда станций

Согласно решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 9 ноября будет открыта продажа билетов из Ужгорода и ряда станций.

Об этом говорится на сайте компании.

Также в списке станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка.