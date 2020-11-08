Экс-министр экономики Милованов заявил, что стратегия 2030 не сработает

Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что стратегия 2030, которую представило правительство и президент не сработает.

Об этом он написал на своей Фейсбук странице.

По его словам, стратегия это только один элемент трансформации. А другие: это структура власти и культура общества.

"Структура силы определяет кто имеет силу и заинтересованность для изменений, кто будет оказывать сопротивление. Культура привычки определяет как люди будут реагировать на изменения, как будут или не будут менять свое поведение.

Эти три элемента должны дополнять друг друга. Иначе стратегия не сработает ", - отметил он.

По мнению экс-чиновника, типичная ошибка написать стратегию которая требует борьбы в лоб с теми у кого есть власть, или сила. "Например, таких элементов много в антикоррупционной стратегии международных партнеров для Украины. Они требуют, чтобы правительство боролось с олигархами, а сила у олигархов, а не правительства ", - подчеркнул он.

Другой ошибкой, он считает написать стратегию которая противоречит культуре привычек.

"Пример такой стратегии - пенсионная реформа. В Украине люди привыкли ожидать от государства социальной поддержки. И менять свое поведение - например, начинать накапливать - не хотят и большинство не будет. Поэтому пенсионная реформа буксует", - подчеркнул он.

Напоминаем:

Кабинет Министров определил 30 приоритетных проектов экономического развития до 2030 года.

По результатам экономического аудита правительство установило, что размер нереализованного потенциала Украины за последние 10 лет составляет 1 триллион долларов.

На основе аудита и векторов будет создана Национальная экономическая стратегия до 2030 года