В Бердянске приняли первый танкер со светлыми нефтепродуктами за последние 5 лет

В Бердянском морском порту приняли первый танкер со светлыми нефтепродуктами за последние 5 лет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Администрация морских портов.

"04-06 ноября 2020 в Бердянском морском порту был принят первый за последние пять лет танкер с импортным дизельным топливом.

Судно Aqua Marine прибыло в Бердянского морского порта из турецкого порта Эрегли с более 3 тыс. тонн дизельного топлива ", - говорится в посте.

Сообщается, что разгрузка судна произошло за 15,5 часов.

Напоминаем:

Последний танкер в Бердянском морском порту был разгружен в декабре 2015 года на нефтяном терминале государственной стивидорной компании ДП "БМТП".