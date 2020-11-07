В Бердянске приняли первый танкер со светлыми нефтепродуктами за последние 5 лет
В Бердянском морском порту приняли первый танкер со светлыми нефтепродуктами за последние 5 лет.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила Администрация морских портов.
"04-06 ноября 2020 в Бердянском морском порту был принят первый за последние пять лет танкер с импортным дизельным топливом.
Судно Aqua Marine прибыло в Бердянского морского порта из турецкого порта Эрегли с более 3 тыс. тонн дизельного топлива ", - говорится в посте.
Сообщается, что разгрузка судна произошло за 15,5 часов.
Напоминаем:
Последний танкер в Бердянском морском порту был разгружен в декабре 2015 года на нефтяном терминале государственной стивидорной компании ДП "БМТП".
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