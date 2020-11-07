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250 долларов за бутылку и не больше двух в одни руки: первую партию текилы Tesla раскупили за несколько часов

Суббота, 7 ноября 2020, 12:50
 

Первую партию брендированной текилы Tesla раскупили за несколько часов, напиток стоил 250 долларов, а также действовало ограничение не больше двух бутылок в одни руки.

Об этом говорится на сайте компании.

Сообщается, что партнером и фактическим изготовителей напитка выступает калифорнийский бренд Nosotros Tequila. 

Из описания следует, что  это "эксклюзивная мелкосерийная текила Аньехо премиум-класса из 100% сока голубой агавы". Обычно текила Аньехо выдерживается в дубовых бочках от одного до трех лет, но у Tesla Tequila выдержка составляет 15 месяцев.

Размер первой партии напитка не сообщается. Tesla обещает отгрузить заказы покупателям до конца года. Планируются ли свежие поставки текилы Tesla и когда, не уточняется.

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Tesla

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