Минцифра готовит проекты для привлечения инвестиций
Суббота, 7 ноября 2020, 11:53
Министерство цифровой трансформации готовит проекты для привлечения инвестиций в Украину.
Об этом написал вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Фейсбуке.
"Инвестиционный потенциал Украины оценивается в 63 млрд долл. Команда Минцифры готовит проекты и изменения, направленные на привлечение инвестиций и благоприятный бизнес-климат - Действие City, е-Резидентство", - отметил он.
Напоминаем:
Кабинет Министров определил 30 приоритетных проектов экономического развития до 2030 года.
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