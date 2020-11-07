Все разделы
Укр / Рус

Минцифра готовит проекты для привлечения инвестиций

Суббота, 7 ноября 2020, 11:53
 

Министерство цифровой трансформации готовит проекты для привлечения инвестиций в Украину.

Об этом написал вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Фейсбуке.

"Инвестиционный потенциал Украины оценивается в 63 млрд долл. Команда Минцифры готовит проекты и изменения, направленные на привлечение инвестиций и благоприятный бизнес-климат - Действие City, е-Резидентство", - отметил он.

Напоминаем:

Кабинет Министров определил 30 приоритетных проектов экономического развития до 2030 года.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минцифра инвестиции

powered by lun.ua
Материалы по теме
Социальную помощь можно будет получить онлайн 6 ноября 2020, 11:35
Facebook запустил платформу с онлайн-тренингами для малого и среднего бизнеса в Украине 3 ноября 2020, 14:35
В Минцифры считают, что рынок ИТ в Украине увеличится вдвое за два года 3 ноября 2020, 14:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!