Bentley до 2030 года полностью перейдет на электромобили

Производитель люксовых авто Bentley решил до 2030 года стать полностью электромобильной маркой, прекратив выпуск автомоблей с двигателями внутренного сгорания.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что стратегия такого перехода называется Beyond 100.

Предполагается, что Bentley представит первый электромобиль в 2025 году, а до 2026 года, кроме электромобиля, будет выпускать исключительно гибриды.

"Судя по всему, 2030 год выбрано не случайно. Именно тогда в Великобритании планируется ввести запрет на продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания. Кроме перехода на электромобили, в Bentley намерены перестроить производство и использовать больше переработанных материалов.

Кроме того, компания установит на крышах своих домов солнечные панели и в целом будет стремиться к использованию преимущественно возобновляемой энергии", - говорится в сообщении.

Экономическая правда