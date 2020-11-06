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Налоговая запустила сервис для отслеживания оплаты налогов в Telegram и Viber

Пятница, 6 ноября 2020, 18:20
 

Государственная налоговая служба запустила электронный сервис - "InfoTAX", через мессенджеры Telegram и Viber налогоплательщики, в частности, имеют возможность получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом и о результатах обработки документов.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Также через указанные мессенджеры можно получать информацию о регистрационных и учетных данных и о сроках представления отчетности и уплаты налогов.

Отмечается, что следующий этап сервиса введут с января 2021 года, он будет предосавлять следующие возможности:

  • предзаполнение отчетности для плательщиков единого налога;
  • переход к уплате налогов в "два клика",
  • оповещение о возникновении налогового долга, а также о возможности возникновения налогового долга в случае несвоевременной уплаты.

"Для доступа к сервису необходимо в соответствующем мессенджере (например, Telegram) найти InfoTAX, в котором перейти по ссылке в Электронный кабинет для идентификации и завершения настройки нового сервиса", - пояснили в Налоговой.

Экономическая правда

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