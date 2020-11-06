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Укравтодор инвестирует более 140 миллиардов в ключевые проекты

Пятница, 6 ноября 2020, 18:04
 

Укравтодор назвал мегапроекты, на которые направит инвестиции в следующем году. Их общая сумма - более 140 миллиардов гривен.

Об этом Укравтодор сообщил на своей странице.

Сейчас в разработке компании находятся 2 мегапроекты (проекты, имеющие длительное воздействие на экономику и общество).

Один из них - строительство Запорожского моста стоимостью 119 миллиардов гривен. В 2020 году из них было использовано 3 миллиарда. До конца года планируется открыть один проезд.

Далее говорится о трассе Н-31 Днепр - Решетиловка стоимостью 29 миллиардов гривен. Завершить работы ожидают в 2021 году.

В следующем году Автодор хочет начать еще несколько проектов. Среди них:

  • Киевская обходная дорога стоимостью 85 миллиардов гривен и протяженностью 180 км;
  • Кременчугский мост стоимостью 12,5 миллиарда гривен, на строительство которого уйдет от 3-х лет;
  • дорога в Одесский порт стоимостью 2,2 миллиарда.

Компания отмечает, что четвертым мегапроектом станет пилотное партнерство государства и частного сектора. "Инвестор зарабатывать на "плате за доступность" и развитии придорожной сети - а страна получит дороги мирового качества", - говорят в Укравтодоре.

Благодаря такому партнерству рассчитывают на работы на 1400 км дорог, 61% которых - обязательства инвестора. Такое сотрудничество позволит привлечь около 2 миллиардов долларов частного капитала.

Экономическая правда

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Укравтодор дороги

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