В октябре автопроизводство в Украине упало почти на четверть – ассоциация

В октябре на украинских заводах собрали 687 единиц автотранспортных средств - выпуск автотранспорта по сравнению с результатом годичной давности снизился почти на четверть.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей. Октябрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 606 авто, что на 24% меньше, чем годом ранее. Из этого количества 428 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 178 машин выпустил ЗАЗ", - говорится в сообщении.

При этом, выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 87% до 4 штук (все изготовлены на заводе "Черкасский автобус").

Производство автобусов упало на 5% - в течение месяца на 5 предприятиях выпущены 77 автобусов.

"Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов" Черкасский автобус "- 29 шт. Черниговский автозавод закончил месяц с показателем 22 автобуса. На Богдане отчитались о выпуске 12 единиц. Еще 10 автобусов произведено на ЗАЗе и 4 шт. С-собрал Часовоярский завод .

Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 3791 единиц автотранспортных средств, что на 39% меньше, чем за десять месяцев прошлого года.

Экономическая правда