Рада ратифицировала Соглашение о международных автоперевозках с Черногорией
Верховная Рада на заседании 5 ноября приняла законопроект № 0059, который предусматривает ратификацию соглашения между Кабмином и правительством Черногории о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Отмечается, что документ поддержали 286 нардепов.
"Черногория - одна из последних европейских стран, с которой до сих пор не урегулированы правила международных автомобильных перевозок. Это соглашение крайне необходимо для создания надлежащей договорно-правовой базы сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок между нашими странами.
Его ратификация будет способствовать развитию украинского-черногорских отношений в области транспорта, в частности их дальнейшей либерализации, а также улучшению двусторонних отношений между государствами", - заявил во время выступления в Верховной Раде министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Соглашение, в частности, регулирует осуществление международных перевозок пассажиров и грузов автотранспортными средствами:
- между территориями Украины и Черногории;
- транзитом через их территории и в/из третьих стран на основе разрешений, выдаваемых уполномоченными органами стран.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua