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Рада ратифицировала Соглашение о международных автоперевозках с Черногорией

Четверг, 5 ноября 2020, 20:25
 

Верховная Рада на заседании 5 ноября приняла законопроект № 0059, который предусматривает ратификацию соглашения между Кабмином и правительством Черногории о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что документ поддержали 286 нардепов.

"Черногория - одна из последних европейских стран, с которой до сих пор не урегулированы правила международных автомобильных перевозок. Это соглашение крайне необходимо для создания надлежащей договорно-правовой базы сотрудничества в сфере международных автомобильных перевозок между нашими странами.

Его ратификация будет способствовать развитию украинского-черногорских отношений в области транспорта, в частности их дальнейшей либерализации, а также улучшению двусторонних отношений между государствами", - заявил во время выступления в Верховной Раде министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Соглашение, в частности, регулирует осуществление международных перевозок пассажиров и грузов автотранспортными средствами:

  • между территориями Украины и Черногории;
  • транзитом через их территории и в/из третьих стран на основе разрешений, выдаваемых уполномоченными органами стран.

Экономическая правда

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Рада авто Мининфраструктуры Черногория

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