ЕБРР выделит 65 миллионов евро кредита на дорожную инфраструктуру в 2021 году

Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит на два проекты дорожной инфраструктуры на Херсонщине и Днепропетровщине общей суммой в 65 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из этих средств 21 миллион евро направлен на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов города Херсона. Еще 40 миллионов евро используют на реконструкцию 95,3 километра автодорог в Днепропетровской области (Т-04-10 "Днепр - Магдалиновка - Котовка" и Т-04-29 "Станция Верхнеднепровск - Верховцево - Божедаровка").

Утверждение проектов ожидается в марте 2021 года. Они выступят пилотными в направлении финансирования ЕБРР дорожной инфраструктуры областного уровня в Украине.

Напомним:

Ранее сообщалось, что реализация первого проекту по электрификации железнодорожного участка Долинская - Николаев за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития начнется в 2021 году.

Экономическая правда