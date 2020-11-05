В подземных хранилищах накопили рекордный запас газа за последние 10 лет

В украинских подземных хранилищах газа накопили рекордный запас газа за последние 10 лет - 28,3 млрд кубометров, сейчас газохранилища поочередно завершают нейтральный период и переходят в режим отбора природного газа из ПХГ.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Отечественные компании на конец сезона закачки сохраняют 18,3 млрд куб м. Этого полностью достаточно, чтобы Украина бесперебойно прошла отопительный сезон. За последние пять лет украинские компании отбирали из ПХГ от 7,6 до 12,5 млрд куб м в год", - говорится в сообщении.

При этом, объем закачки природного газа в ПХГ Украины за 10 месяцев текущего года составляет 16,8 млрд куб. м, что на 5% меньше чем в 2019 году.

Из них резиденты закачали 8,3 млрд куб. м газа, что по сравнению с прошлым годом меньше на 53%.

"Вместе с уменьшением объемов хранения газа украинскими компаниями отечественные газохранилища активно пополняются нерезидентами. С начала 2020 года их закачали в ПХГ 8,5 млрд куб. м газа, что в 4,2 раза превышает прошлогодние показатели", - добавили в "Укртрансгазе".

По состоянию на 1 листопада2020 запас природного газа в подземных хранилищах составляет 28,1 млрд куб. м газа. Это на 30% превышает показатели прошлого года.

Экономическая правда