В Украине электрифицируют железную дорогу в направлении большого портового кластера

Реализация первого проекта по электрификации железнодорожного участка Долинская - Николаев за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития начнется в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Кредитное соглашение с ЕБРР на сумму 150 млн евро по проекту электрификации железной дороги Долинская - Николаев - Колосовка было ратифицировано в декабре прошлого года. Европейский инвестиционный банк софинансирует этот проект еще на сумму 150 млн евро", - сообщают в Минфине.

Сейчас проходит тендерная процедура. В следующем году начнутся работы по электрификации участка Долинская - Николаев общей протяженностью 148 километров.

"Реализация этого проекта повысит пропускную способность железной дороги в направлении Николаевского портового кластера, который является одним из крупнейших в Украине и ежегодно обрабатывает более 25 млн тонн грузов", - заявил заместитель министра финансов Александр Кава.

Отмечается, что электрификация этого участка также позволит запустить скоростные электропоезда "Интерсити+" сообщением Киев - Николаев, с продолжительностью поездки около 5 часов.

"Реализация этого проекта также существенно улучшит экологическую ситуацию в Николаеве, поскольку в результате перехода с дизельных на электрические поезда будет существенно снижен уровень выбросов вредных веществ в атмосферу", - добавил Кава.

Также до конца этого года Укрзализныця должна определиться с электрификацией линии Колосовка-Николаев, протяженностью 105 км, которая также может быть профинансирована за кредитные средства ЕБРР и ЕИБ.

Экономическая правда