Все разделы
Укр / Рус

В Украине электрифицируют железную дорогу в направлении большого портового кластера

Четверг, 5 ноября 2020, 09:25
 

Реализация первого проекта по электрификации железнодорожного участка Долинская - Николаев за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития начнется в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Кредитное соглашение с ЕБРР на сумму 150 млн евро по проекту электрификации железной дороги Долинская - Николаев - Колосовка было ратифицировано в декабре прошлого года. Европейский инвестиционный банк софинансирует этот проект еще на сумму 150 млн евро", - сообщают в Минфине.

Сейчас проходит тендерная процедура. В следующем году начнутся работы по электрификации участка Долинская - Николаев общей протяженностью 148 километров.

"Реализация этого проекта повысит пропускную способность железной дороги в направлении Николаевского портового кластера, который является одним из крупнейших в Украине и ежегодно обрабатывает более 25 млн тонн грузов", - заявил заместитель министра финансов Александр Кава.

Отмечается, что электрификация этого участка также позволит запустить скоростные электропоезда "Интерсити+" сообщением Киев - Николаев, с продолжительностью поездки около 5 часов.

"Реализация этого проекта также существенно улучшит экологическую ситуацию в Николаеве, поскольку в результате перехода с дизельных на электрические поезда будет существенно снижен уровень выбросов вредных веществ в атмосферу", - добавил Кава.

Также до конца этого года Укрзализныця должна определиться с электрификацией линии Колосовка-Николаев, протяженностью 105 км, которая также может быть профинансирована за кредитные средства ЕБРР и ЕИБ.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

железная дорога электроэнергия Минфин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Во Франции отменят до 70% рейсов скоростных поездов через локдаун 3 ноября 2020, 14:05
Роскошь на колесах: в Индии в 2021 году запустят туристический поезд для богатых туристов 1 ноября 2020, 13:20
Украина договаривается с французской Alstom о модернизации поездов 28 октября 2020, 10:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!