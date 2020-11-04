На закрытии межбанка гривня укрепилась к доллару

4 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,44 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,43 - 28,44 гривны;

Евро - 33,28 - 33,29 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,4 - 28,62 гривны. Евро покупают по 33,06 гривны, продают по 33,47 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,44 - 28,55 гривны, евро - 33,16 - 33,30 гривны.

Напомним:

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 28,5 гривны.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,42 грн (на 4 ноября - 33,48 гривны).

Экономическая правда