На закрытии межбанка гривня укрепилась к доллару
4 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,44 гривны.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,43 - 28,44 гривны;
Евро - 33,28 - 33,29 гривны.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,4 - 28,62 гривны. Евро покупают по 33,06 гривны, продают по 33,47 гривны.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,44 - 28,55 гривны, евро - 33,16 - 33,30 гривны.
Напомним:
Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 5 ноября на уровне 28,5 гривны.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,42 грн (на 4 ноября - 33,48 гривны).
Экономическая правда
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