АМКУ оштрафовал группу "Ново Нордиск" и ее дистрибьюторов на почти 190 миллионов
Антимонопольный комитет наложил штраф в почти 190 миллионов гривен на датскую фармацевтическую группу "Ново Нордиск" и ее дистрибьюторов в Украине. Это - одна из трех компаний, контролирующая 99% стоимости мирового рынка инсулина.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.
В решении говорится, что "цена в договоре между производителем и дистрибьютором напрямую влияет на цену, по которой государство потом покупает эти лекарства за бюджетные средства для пациентов".
По закону, цена, определенная в ходе публичных закупок не может превышать определенную соглашением о дистрибуции и декларируемую в Минздрав более чем на 10%. Но, путем предоставления послепродажных скидок, дистрибьюторы получали дополнительный доход значительно выше, местами до 80%.
АМКУ установил, что "цепь непрозрачного ценообразования привел к необоснованному завышению отпускных цен на лекарственные средства Ново Нордиск и представлял упомянутым дистрибьюторам конкурентные преимущества".
Дистрибьюторами в Украине, что нарушили конкурентное законодательство, есть группы Медфарком и БаДМ, ООО "Аптека ЗИ", "Фармадис" и "Медфарм", а также ЧАО "Ганза".
Экономическая правда
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