Китай-Украина-ЕС: УЗ расширяет географию контейнерных перевозок

"Укрзализныця" завершает переговоры о подписании договоров о контейнерных перевозках в Европу и Азию, на финальном этапе - переговоры о подписании долгосрочных соглашений о предоставлении услуг с компаниями DHL, PKP Cargo Connect и BTLC Germany.

Об этом заявил исполнительный директор филиала "ЦТС "Лиски" Эдвин Берзиньш, передает пресс-служба УЗ.

"Предприятие обсуждает возможность осуществления транзитных контейнерных перевозок по маршруту Китай - ЕС через территорию Украины. Оператором будет выступать филиал "ЦТС "Лиски" АО "Укрзализныця".

На финальном этапе - переговоры о подписании долгосрочных соглашений о предоставлении услуг с компаниями DHL, PKP Cargo Connect и BTLC Germany. Договоренность с DHL предусматривает перевозку контейнерных грузов по всей территории Украины с предоставлением комплекса услуг "под ключ" на терминалах филиала "ЦТС" Лиски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с PKP Cargo Connect будут осуществляться перевозки контейнерных поездов из/на станций железных дорог Украины на станции Польши с дальнейшей перевозкой получателям по всей территории ЕС. Договоренность с BTLC Germany предусматривает перевозку грузов в сочетании Китай - Украина/ЕС и в обратном направлении.

"Украина занимает стратегически важную позицию на транспортных путях между Европой и Азией. Ранее этот потенциал почти не использовался.

Поэтому сейчас один из приоритетов руководства Укрзализныци - раскрыть возможности железнодорожных транспортных путей Украины и вместе с партнерами с Востока и Запада наладить взаимовыгодную систему международных контейнерных перевозок", - сказал Берзиньш.

Экономическая правда