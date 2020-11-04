Курс валют на 4 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

4 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,52 - 28,55 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,53 - 28,54 гривни;

Евро - 33,28 - 33,30 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,48 - 28,70 гривни. Евро покупают по 33,06 гривни, продают по 33,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,56 - 28,64 гривни, евро - 33,24 - 33,36 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 4 ноября на уровне 28,6 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,48 грн (на 3 ноября - 33,29 гривни).

Отметим, что курс гривни к доллару находится на самых низких уровнях с начала 2018 - 26 января было зафиксировано курс 28,75 гривни.

Экономическая правда