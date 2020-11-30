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Цена на распределение газа вырастет: Регулятор одобрил новые тарифы для облгазов

Понедельник, 30 ноября 2020, 20:45
 

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проекты тарифов на услуги распределения природного газа на 2021 год.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Отмечается, что Нацкомиссия решила одобрить и обнародовать на официальном сайте постановления об установлении тарифов для 22 операторов газораспределительных сетей с целью получения замечаний и предложений. Согласно документам, тарифы для 20 из 22 облгазов планируется повысить.

В частности, тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), "Киевгаза" – с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" – с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" – с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" – с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" – с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

 
 

При расчете тарифов на услуги распределения природного газа была учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015 - 2019 годы, а также компенсация расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015 - 2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.

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Экономическая правда

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газ тарифы НКРЭ облгазы

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