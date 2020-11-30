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Экс-чиновника НБУ назначили членом правления Ощадбанка

Понедельник, 30 ноября 2020, 17:15
 

Наблюдательный совет Ощадбанка назначил членом правления банка, директором генерального департамента по управлению рисками Дмитрия Буца, который до этого был заместителем директора департамента сопровождения кредитов НБУ.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Буца был назначен сроком на 5 лет.

Сообщается, что он с 2014 года работал в Правэкс Банке директором департамента финансовой реструктуризации главного управления риск-менеджмента, с 2016 года - директором департамента реструктуризации розничного сегмента и сегмента МСП и управления активами главного управления риск-менеджмента.

С февраля 2018 года по ноябрь 2020 года Буц занимал должность заместителя директора департамента - начальника управления кредитного анализа и сопровождения кредитов для поддержки ликвидности департамента сопровождения кредитов в НБУ.

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Ощадбанк

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