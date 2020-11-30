Экс-чиновника НБУ назначили членом правления Ощадбанка

Наблюдательный совет Ощадбанка назначил членом правления банка, директором генерального департамента по управлению рисками Дмитрия Буца, который до этого был заместителем директора департамента сопровождения кредитов НБУ.

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Буца был назначен сроком на 5 лет.

Сообщается, что он с 2014 года работал в Правэкс Банке директором департамента финансовой реструктуризации главного управления риск-менеджмента, с 2016 года - директором департамента реструктуризации розничного сегмента и сегмента МСП и управления активами главного управления риск-менеджмента.

С февраля 2018 года по ноябрь 2020 года Буц занимал должность заместителя директора департамента - начальника управления кредитного анализа и сопровождения кредитов для поддержки ликвидности департамента сопровождения кредитов в НБУ.