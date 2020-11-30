ЕС намерен ввести более жесткие требования для батарей

В связи с активным переходом на зеленую энергетику и электрические транспортные средства в ЕС планируют внедрить жесткие требования к батареям.

Об этом сообщает Bloomberg.

Евросоюз рассчитывает стать вторым крупнейшим рынком для батарей в мире. В связи с увеличением количества элементов питания и их важности, экологичность батарей "не отставать".

ЕС уже вложил миллиарды в проект Battery Alliance, чтобы конкурировать с Азией, единственным поставщиком батарей в Европу. По оценкам Еврокомиссии, рынок к 2025 году может достичь 250 миллиардов евро, а мощностей хватает на покрытие спроса автоиндустрии.

Для того, чтобы повысить экологичность батарей, ЕС поднимет стандарты для производства относительно ответственного использования сырья и "зеленой" энергии, ограничение вредных выбросов, повышение энергоэффективности и улучшение сроков использования.

Требования применять как к компаниям на территории ЕС, так и к импорту.

Рынок электрокаров стремительно развивается в Европе. Для выполнения требований по снижению объемов парниковых газов в рамках "Зеленой соглашения", региона нужно уменьшить выбросы от транспорта на 90%.

Такие тенденции привлекают инвесторов, потому Panasonic Corp. намерена начать бизнес в Норвегии, а китайская SVolt Energy Technology Co. вместе с Contemporary Amperex Technology Ltd. начинают производство в Германии в этом месяце.

Экономическая правда